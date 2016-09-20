У Великому Ключеві мешканці зібрали 110 тисяч гривень і самі відремонтували дорогу

На Коломийщині майже сто людей самі полагодили дорогу за зібрані у селі кошти.

Мешканці Великого Ключева відкинули марні ілюзії, що дорогу найближчим часом полагодять, проявили ініціативу і створили свого роду ноу-хау – замість дорогого асфальту віддали перевагу бетонові і власними силами забетонували три з гаком кілометри дороги від центру села до головної траси.

Витратили зібраних серед мешканців села 110 тисяч гривень і менше тижня роботи, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Щоправда, дорогу не заливали суцільно бетоном, а дозували, де треба більше, а де менше.

– Ми працювали на совість, – запевняє сільський голова Ярослав М’якущак. – За кошти сільради автодор дорогу зафризував. Ґрунтували білим піском і гравієм. Всі необхідні матеріали закупили за оптовими цінами.

Мешканці здавали гроші, хто скільки може. Кожен розумів, що добра дорога потрібна всім, а не лише власникам автівок. Бо і таксі, і швидка допомога їхали до нас на виклики без особливого ентузіазму, м’яко кажучи. Підсобляли підприємці Дмитро Куник, Юрій Микитюк, Василь Прокопчук.

У роботі задіяні були зо 100 мешканців села. Три дні заливали бетон. Три дні дорога сохла і була перекрита, – усе, як належиться.

Далі асфальтуватимемо її лише верхнім тонким шаром, а це не надто дорого.