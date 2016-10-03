У ЦНАПі Печеніжинської тергромади надають 70 послуг

Про це в інтерв’ю розповіла регіональний консультант з правових питань в Івано-Франківській області Марія Баран.

“ЦНАП працює в Печеніжині, вони надають десь 70 послуг. Про роботу ЦНАПу все є на сайті Печеніжинської ОТГ — там взагалі кожен мешканець може побачити, що робить громада, куди витрачає кошти, які рішення виносять на обговорення”, – зазначила Марія Баран в інтерв’ю в газеті “Репортер“.

Довідково. На Прикарпатті є три ОТГ — Верхнянська, Печеніжинська і Старобогородчанська, вони різні за змістом, площею, населенням і т.д. Якщо аналізувати те, що вони уже здобули, то це зростання бюджетів у рази. Так, у Старобогородчаснькій ОТГ — у 3,6 рази (власні надходження + державні субвенції на освіту та медицину), в Печеніжинській — у 8,6, у Верхнянській — у 6 разів. Станом за півріччя вони додатково залучили у свої бюджети від 1,7 до 2,5 млн. Тобто це гроші, які вони заробили самі. Старобогородчанська ОТГ — 1,783 млн, Печеніжинська — 2,5, Верхнянська — 1,75 млн грн.