У трьох ОТГ на Коломийщині стартувала підготовка до перших виборів. ІНФОГРАФІКА

Сім територіальних виборчих комісій розпочали підготовку до проведення перших виборів територіальних громадах Івано-Франківської області, які відбудуться 18 грудня.

Зокрема, голосування пройде у трьох ОТГ на Коломийщині – Матеївецькій, Нижньовербізькій та П’ядицькій.

Як повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “ОПОРУ”, територіальні виборчі комісії з підготовки та проведення місцевих виборів утворені вчасно – в період від 3 до 5 листопада. Втім спостерігачі ОПОРИ зафіксували певні порушення щодо призначення керівництва однієї з ТВК.

Під час розподілу керівних посад у Нижньовербізькій сільській виборчій комісії Коломийська районна виборча комісія призначила на посади заступника голови ТВК і секретаря ТВК представників однієї політичної сили. У цьому спостерігачі ОПОРИ вбачають ознаки порушення частини 15 статті 22 Закону “Про місцеві вибори”, в якій йдеться – “голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання”.

До складу ТВК області своїх представників делегували 11 політичних партій: “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”, ВО “Батьківщина”, “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, “Радикальна партія Олега Ляшка”, “Народний фронт”, ВО “Свобода”, Воля, Громадський рух “Народний контроль”, Громадянська позиція, Народний Рух України та Об’єднання “Самопоміч”.

Найменше у виборчих комісіях представлені Громадський рух “Народний контроль”, Громадянська позиція, Народний Рух України. Партія Громадський рух “Народний контроль” та Громадянська позиція мають по одному представнику у Тлумацькій міській виборчій комісії, а Народний Рух України представлений лише у Нижновербізькій сільській виборчій комісії. Об’єднання “Самопоміч” делегувало своїх представників лише у Космацьку сільську виборчу комісію.

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