У трьох новоутворених ОТГ на Коломийщині чекають на вибори

Потенційна Матеївецька ОТГ готова до життя в новому форматі.

Вісім новоутворених об’єднаних територіальних громад Івано-Франківщини – Витвицька, Матеївецька, Нижньовербізька, П’ядицька, Тлумацька, Олешанська, Більшівцівська і Космацька – пройшли процедуру об’єднання і чекають на рішення ЦВК про призначення виборів, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Децентралізаційний марафон.

В одній із таких громад – Матеївецькій ОТГ, до якої згідно зі змінами до перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області належать села Матеївці, Перерив, Дебеславці, Ганнів, Залуччя, Липники, Тростянка, Пилипи, Кропивище, Семаківці, Замулинці, Кринички, побував і наш кореспондент. За словами ініціатора об’єднання Матеївецької ОТГ, сільського голови Матеївців Романа Шупяка, на шлях об’єднання з командою однодумців стали тому, що нинішнє місцеве самоврядування потребує реформування, адже потрібно дивитися в майбутнє і вишукувати нові методи для того, щоб люди жили краще, наблизити до них адміністративні послуги, розвивати інфраструктуру сільських територій, облаштовувати дороги тощо. Роман Шупяк вважає, що у Матеївцях є належна інфраструктура для того, аби село було адміністративним центром, зокрема тут є і будинок культури, і школа, і садочок, і адмінбудівля, і спортивний комплекс. Переваги від об’єднання його ініціатор бачить передовсім у тому, що низка податків залишатиметься в бюджеті громади, а також буде можливість залучити додаткові джерела міжнародного фінансування. Роман Шупяк вважає, що коли громада розпочне життя в новому форматі, потрібно зосередити увагу на створенні робочих місць.

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Семаківський сільський голова Іван Назарійчук, який є прихильником реформування місцевого самоврядування, переконаний, що питання адміністративно-територіального устрою – це прерогатива держави, тому об’єднання громад рано чи пізно все ж відбудеться. Проте якщо скористатися цією можливістю нині, то можна наблизити послуги до людей і отримати низку фінансових преференцій, зокрема інфраструктурну, медичну і освітню субвенції.

Голова фракції “Батьківщина” в обласній раді Петро Книшук також підтримав об’єднання громад з адміністративним центром у Матеївцях. На його думку, Матеївецька ОТГ має великі перспективи для свого розвитку саме в такому форматі.

Регіональний консультант з юридичних питань(проект “ПУЛЬС”, який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID) Марія Баран наголосила, що Матеївецька ОТГ є спроможною, її створення відповідає чинному законодавству і методиці, а в перспективі буде потужною об’єднаною громадою. Експерт підкреслила, що основний потенціал усіх майбутніх об’єднаних громад, у тому числі Матеївецької ОТГ, це її лідери, які об’єктивно оцінюють перспективи для розвитку, а також загрози, що можуть виникнути перед ОТГ з метою зменшення їхнього впливу чи унеможливлення. І додала, що такий лідер є у Матеївецькій ОТГ – це Роман Шупяк.

А регіональний консультант з бюджетних питань(проект “ПУЛЬС”, який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID) Юрій Стефанчук підкреслив, що Матеївецька ОТГ після об’єднання матиме шанс самостійно визначати, куди спрямовувати кошти, які проблеми вирішувати першою чергою та ефективно керувати кожною гривнею.