У трьох новостворених тергромадах на Коломийщині 18 грудня пройдуть вибори

На Коломийщині у трьох новостворених об’єднаних територіальних громадах 18 грудня відбудуться вибори.

У виборчому процесі братимуть участь Матеївецька ОТГ, П’ядицька ОТГ та Нижньовербівська ОТГ, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Наразі на території Коломийського районі вже є Печеніжинська об’єднана територіальна громада.

Івано-Франківська область входить до десяти областей України, у яких цього року вдалося об’єднати значну кількість ОТГ. Після об’єднання громади збільшать свої власні фінансові надходження у 2,2 раза. Окрім цього, їм буде надана ще й інфраструктурна субвенція.