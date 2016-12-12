У суді Жовнір розкаявся за отриманий хабар за зменшення вартості Коломийської паперової фабрики

У суді Жовнір розкаявся за отриманий хабар за зменшення вартості Коломийської паперової...

Сьогодні, 12 грудня, в Івано-Франківському міському судів відбулося судове засідання у справі начальника регіонального відділення Фонду держмайна України в Івано-Франківській області Зіновія Жовніра, якого нещодавно затримали на отриманні хабара.

Нагадаємо, раніше до суду надійшло клопотання від адвоката Зіновія Жовніра про зміну запобіжного заходу.

Крім того, прокуратура змінила кваліфікацію злочину зі статті 368 (вимагання неправомірної вигоди (хабара) на 369-2 (зловживання впливом). Варто наголосити, санкція цієї статті передбачає набагато м’якше покарання і не передбачає тримання під вартою, як міру запобіжного заходу.

Ще 5 жовтня, в міському суді Івано-Франківська обрали міру запобіжного заходу Зіновію Жовніру, якого напередодні затримали на отриманні хабара.

Посадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця за зменшення вартості цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства “Коломийська паперова фабрика”, виставленого на торги, та допуск до участі у них. Жовніра затримали під час одержання частини хабара у 20 тисяч доларів від посередника.

Це найбільший хабар 2016 року на Прикарпатті.

На підготовчому засіданні суд змінив запобіжний захід Жовніру із тримання під вартою на домашній арешт.

Як повідомляє “Фіртка”, сьогодні після зачитання прокурором обвинувального акту, суд заслухав пояснення Жовніра. Зокрема він відмітив свій важкий стан здоров’я, зазначивши, що переніс два інфаркти. У суді Жовнір визнав свою вину та зазначив, що даватиме показання.

Прокурор вважає за необхідне на даному засіданні заслухати обвинуваченого та дослідити дані, які характеризують його особу.

Як відмітив Жовнір, він не може збагнути, як це могло статися.

“Я визнаю свою вину і щиро каюся у злочині, який мені інкримінують. На той час фабрика неодноразово виставлялася на продаж Фондом держмайна по даній ціні і довгий час не було на нього покупця. У мої повноваження не входило зміна вартості. За останні два місяці, які я знаходився в СІЗО у мене значно погіршилось здоров’я. Все про що правоохоронні органи вказують у обвинувальному акті дійсно відбувалось саме так. Я хочу ще раз повідомити, що дійсно жалію про вчинок який я зробив”, – кається у суді Жовнір.

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