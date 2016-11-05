У столиці презентували нову радіостанцію з виключно українським мовленням

У Києві презентували нову радіостанцію – Radio1.ua з виключно українським мовленням і прозорою редакційною політикою.

Прес-конференція з цього приводу відбулася в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Говорити сьогодні, що ми хочемо зробити україномовний продукт, – цього не достатньо. Ми хочемо зробити україномовний актуальний, креативний продукт, наповнений тим, що сьогодні може викликати резонанс. Будь-які спроби заробити на українській музиці не були успішні і часто мої колеги переходили на інший контент, тому що вони там просто більше грошей отримували“, – сказала співачка і композитор, переможниця пісенного конкурсу “Євробачення-2004” Руслана Лижичко.

У свою чергу її чоловік і продюсер, засновник студії “Люксен” Олександр Ксенофонтов зазначив, що нове радіо – це спроба неквотної українізації.

“Програми, інформаційне наповнення – все це буде україноцентричне. Там не буде агресії, ми не будемо цього нав’язувати. Це не квоти, це – наша відповідь квотам. Квоти – це заборона, обмеження, те, що викликає спротив. Те, що ми робимо, не має викликати спротиву, тому що це лагідна, дуже конструктивна українізація“, – зазначив він.

Один із організаторів проекту, засновник та ідеолог радіо “Львівська Хвиля” Юрій Зелик пояснив, що засновники ставлять перед собою досить амбітне завдання – зробити Radio1.ua популярним на всю Україну.

“Національні ФМ-мережі, які працюють в Україні, як правило, стикаються з проблемою популярності з Заходу на Схід і зі Сходу на Захід за невеликим винятком. Якщо якась мережа популярна на Сході, то на Заході – халепа, і навпаки. Це пов’язано з тим, що пріоритети слухачів у Франківську і Львові відрізняються, можливо, незначно, то в Харкові, Полтаві і у Львові вони різняться принципово. Одне з завдань, яке ми створюємо, – збалансувати інтереси і пріоритети в різних регіонах. Ми спробуємо зробити радіо, яке буде популярне у всіх регіонах України – від Одеси до Львова та Ужгорода включно. Завдання непросте, проте підходи для його вирішення існують“, – заявив Зелик.

Водночас автор і реалізатор проектів радіо “Ютар”, “Star FM”, “Star TV”, “Погода ТБ” Юрій Лященко розповів, як організатори проекту планують отримувати кошти для проекту.

“Ми розраховуємо на широку інтернет-аудиторію за кордоном і відповідно плануємо її монетизувати. Ми розраховуємо на допомогу діаспори, донорів. Цей проект не суто бізнесовий. Він має важливу роль для України“, – зазначив він.

За його словами, організатори вже мають проект роботи нового радіо на контрольно-пропускних пунктах на лінії розмежування. Далі організатори планують перекрити “сепаратиські” сигнали на українській території.

“Ми розробили проект тимчасового мовлення в зоні АТО. Зокрема, проект малопотужного ФМ-мовлення на КПВВ. Ідея цього проекту в тому, щоб малими передатчиками охоплювати місця дислокації КПП – не секрет, що там є довгі черги. У принципі, ми відпрацювали всі технічні моменти на КПВВ “Зайцеве”, котре зараз переміщено в “Майорськ”. Також у нас є проект мовлення Radio1.ua на захоплених донецьких і луганських частотах аби перекрити сепаратиські сигнали на українській території “, – додав Лященко.

Як зазначили організатори, для прозорості редакційної політики Radio1.ua створить Наглядову раду “без політиків”. До неї увійдуть журналісти, громадські діячі, представники шоу-бізнесу та митці. Їхні імена наразі не називають.