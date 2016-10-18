У США розпочала навчальний рік найбільша українська школа

У Філадельфії до суботньої школи пішло аж 416 українських діток.

Шевченкове “і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь” — найкраще характеризує цих дітей.

Після 5-денного навчання у загальноосвітній американській школі, вони приїжджають навчатися ще й у суботу — тепер вже в школу українську — вивчати мову, історію та культуру, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Zhyve.tv.

Тут навчаються діти батьків третьої та четвертої хвилі еміграції.

Основний виклик перед школою і вчителями — дати цим дітям відчуття того, що вони українці, навіть якщо народилися і живуть у США.