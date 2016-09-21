У Спасі відкрили сонячну міні-електростанцію

Сонячну міні-електростанцію побудували в селі Спасі Коломийського району.

Її презентація відбулася вчораі, 20 вересня 2016 року. Були присутні представники ПРООН, Івано-Франківської ОДА, громадської організації «З турботою про людей», місцевої влади та інших райцентрів області. На базі Спаського навчально-виховного комплексу провели семінар про джерела альтернативної енергії, повідомляє Галицький кореспондент.

Як розповів голова громадської організації “З турботою про людей” Михайло Гаврилюк, в селі більше 1100 дворів, дві школи, дитячий садочок. В одній із шкіл вони вирішили впровадити проект зі встановлення сонячної електростанції.

Спочатку громада визначила чотири проекти з розвитку села. Це сонячні батареї, освітлення вулиць, придбання автомобіля і реконструкція сільського стадіону. Проект з сонячними батареями перший в цьому районі. І тут йдеться не тільки про економію коштів, а й навчання майбутнього покоління, як поводитися з альтернативною енергією і шукати різні перспективи.

Школа, де розміщена ця електростанція, збудована в 2011 році. Михайло Гаврилюк стверджує, що вона має всі сучасні технології, використовується багато комп’ютерної техніки і відповідно школа втрачає багато енергії. Тому громада вирішила, що потрібно шукати альтернативу, щоб зекономити.

Бюджет цього проекту великий – 402 тисячі гривень: 20% дає держава, 75% дає ПРООН, і з громади тільки 5%. Люди погодились. У селі з кожної хати жителі здали по 20 гривень.

ПРООН організовувало представникам відібраних проектів навчання, консультувало, надавало посібники, як цей проект реалізувати. У Спас приїжджав інженер з Києва, щоб порадити, як краще зробити – щоб вони не помилилися.

Електростанція складається з 29 модулів. Спочатку був проект на 28 модулів, проте підрядник дав дешевшу ціну і за зекономлені кошти придбали ще один сонячний модуль. В сонячній батареї встановлений лічильник, який передає показники до “Прикарпаттяобленерго”.

М. Гаврилюк підкреслює: “Ми платимо лише 20% за транспортування даної електроенергії. Все решта – економія. Школа споживає 120 кіловат в день. Потужність середніх модулів – це 10 кіловат. Якщо за звичних умов 10 годин – це середньодобовий час освітлення, сонячна батарея виробляє 100 кіловат, тобто ми будемо платити тільки за 20 кіловат. Якщо ми платимо 190, то приблизно будемо платити 31 гривню“.

Біля сонячних батарей буде вся потрібна інформація – скільки що коштувало, а також паспорти об’єктів та інша інформація.

Михайло Гаврилюк переконаний, що громада зробила серйозний крок з енергоефективності, і це тільки початок.

Нагадаємо, в селах на Франківщині встановили світлодіодні світильники, які живляться від сонячних батарей.