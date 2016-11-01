У Спасі відкрили сонячну міні-електростанцію, вартість проекту — 402 тисячі гривень. ФОТО

Сьогодні на подвір’ї школи села Спас завдяки проекту ПРООН урочисто відкрили міні-електростанцію, яка живиться від сонячної енергії.

Вартість проекту — 402 тисячі гривень, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

За умовами проекту, 75 відсотків вартості, це частка, власне, ПРООН — 301,7 тис. грн, 20 відсотків дала держава (ОДА – 40,3 тис. грн, РДА – 40, 2 тис. грн), решту сплатила сільська громада – 20,1 тис. грн.

Варто відзначити, що така електростанція на сонячних батереях – перша в Коломийському районі. Вона дасть велику економію коштів, оскільки може виробляти протягом світлового дня до 100 кіловат при потребі школи приблизно в 120 кіловат за добу.

Задум реалізувала ГО “З турботою про людей”.

Сільський голова Леся Гоянюк відзначила згуртованість громади та допомогу районної й обласної влади. Зрештою, для сільських мешканців електростанція обійшлася недорого – 20 тисяч гривень.

Гості урочисто перерізали стрічку, а представники генпідрядника (ТзОВ “Світлоцентр”) поручилися за безперебійну роботу електростанції.

До слова, на Коломийщині вже реалізовано три мікропроекти. У школі у Великому Ключеві встановили 74 енергозберігаючих вікна, в Раківчику встановлено 68 світлодіодних ліхтарів, а Семаківцях встановлено 111 ліхтарів з LED-джерелами світла.

Андрій МАЛАЩУК