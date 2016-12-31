У сонячний день не сидіть вдома: лікарі пояснили, яким чином сонце зміцнює імунітет

Синій спектр сонячного світла змушує імунні Т-клітини рухатися швидше.

Вчені з університету Джорджтауна (США) встановили механізм, завдяки якому сонце здатне зміцнити імунітет. Виявляється, сонячне світло змушує імунні Т-клітини рухатися швидше, а швидкість реакції імунітету вкрай важлива, пише УНІАН.

Відомо, що завдяки сонцю виробляється вітамін D. Нове ж дослідження взагалі не бере його в розрахунок. Воно показало: сонячне світло синього спектру змушував Т-клітини швидше рухатися. Тобто організм постійно перебуває у стані “боєготовності”.

Світло активує пероксид водню, що призводить до відкриття сигнального шляху для Т-клітин. Ця сполука вивільняє білі кров’яні клітини, коли відчувається присутність інфекції.

Крім того, синій спектр сонячного світла або спеціальні лампи з таким спектром безпечніші від УФ-випромінювання, яке потрібне для вироблення вітаміну D. До речі, під впливом сонця в тілі починає також вироблятися оксид азоту, який позитивно впливає на серцево-судинну систему. Тож — лапайте зимове сонце.