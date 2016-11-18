У Снятині жаліються на роботу “АВЕ Коломия”, яка не вивозить вчасно сміття

Підприємством “АВЕ Коломия ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ” з 12 листопада 2016 року не виконуються взяті на себе договірні зобов’язання по вивозу ТПВ (твердих побутових відходів) в м. Снятин.

Також протягом останніх трьох днів не вдається зв’язатися із представниками даного підприємства, які не відповідають на телефонні дзвінки, йдеться на сайті Снятинської міськради, передає “Дзеркало Коломиї“.

В зв’язку з цим Снятинською міською радою направлено листа, фотофіксацію переповнених сміттєвих контейнерів і відповідні акти до філії “АВЕ Коломия ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ” з вимогою негайно приступити до виконання взятих на себе договірних зобов’язань по вивозу ТПВ в м. Снятин.