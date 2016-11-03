У Снятині взяли під варту серійного злодія, який обкрадав будинки заробітчан

Зловмисник раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів. Тепер йому загрожує до шести років ув’язнення.
За принципової позиції Снятинського відділу прокуратури обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою щодо 42-річного місцевого жителя, передає “Дзеркало Коломиї“.
Установлено, вказаний чоловік упродовж квітня 2016 року разом із спільником викрадали майно із приватних господарств місцевих жителів, які перебували на заробітках за межами України.
З метою уникнення кримінальної відповідальності він тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, однак був затриманий працівниками поліції у м. Львів.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України та арештовано. Щодо його спільника розслідування завершено та скеровано до суду обвинувальний акт.