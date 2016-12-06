У “Сніданку з 1+1” показали автентичні вишиванки Коломийщини, море у колодязі та карпатського бобра-альбіноса. ВІДЕО

Як повідомляло Дзеркало Коломиї, нещодавно творча група каналу “1+1” працювала в Коломиї.
Вчора журналісти “Сніданку з 1+1” показали глядачам писанкове місто.
У сьогоднішньому випуску столичні журналісти розповіли про своє перебування на Коломийщині.
“Наша мандрівка мальовничою Коломийщиною триває. Ми завітали в гості до жінки з золотими руками. Пані Марія півжиття займається виготовленням одягу в українському стилі. Побували у краї цілющих джерел – селищі Марківка. Та відвідали тисовий заповідник”, – йдеться в сюжеті.