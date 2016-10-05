У сільраді на Франківщині провели обшук кабінетів та вилучили оригінали документів

Правоохоронці провели обшук в адміністративному приміщенні Татарівської сільської ради, що на Яремчанщині.

Про це написав у Фейсбуці татарівський сільський голова Олег Дзем’юк. Він зазначив, що візит правоохоронців стосувася діяльності попереднього скликання Татарівської сільської ради.

“Праця держслужбовця буває різною… Для прикладу вчора пройшли не дуже приємну процедуру обшуку та вилучення документів.

Увечері до адмінприміщення навідалися правоохоронці, які відповідно до Ухвали суду, здійснили обшук кабінетів сільської ради та вилучили оригінали документів, які стосуються передачі земельних ділянок площею 3,6 га в урочищі Вентерівка”.

Олег Дзем’юк, зазначає, що процес пройшов у відповідності до чинного законодавства з дотриманням всіх норм і процедур.

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Візит правоохоронців стосувася діяльності попереднього скликання Татарівської сільської ради. Сільськими депутатами VII-го демократичного скликання було прийнято рішення про передачу у приватну власність земельної ділянки на Вентерівці, яка перебуває у користуванні Карпатського НПП”.