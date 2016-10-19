У школі на Прикарпатті призупинено навчання через двометрові тріщини у капітальній стіні

В Івано-Франківській школі №7 є загроза обвалу капітальних стін.

18 жовтня після обіду до Івано-Франківського МВ УДСНС в області надійшла інформація від директора ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 про те, що в капітальній стіні, на куті двоповерхового навчального корпусу №2, утворилися тріщини шириною до 10 мм, довжиною до 2 метрів на рівні першого поверху та у перекритті між підвалом і першим поверхом, де розташований навчальний клас, утворився отвір діаметром близько 60 см. Тріщини у цій частині будівлі також спостерігаються і на другому поверсі, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Того ж дня була створена комісія за участю представників органів влади та працівника Івано-Франківського МВ УДСНС в області, яка обстежила навчальний корпус школи.

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Для безпеки дітей та вихователів у вищезгаданому корпусі призупинено навчання в приміщеннях, де спостерігаються тріщини та руйнування перекриття між підвалом і першим поверхом, до моменту проведення спеціалістами оцінки технічного стану будівлі.

Сьогодні, 19 жовтня, планується проведення позачергової міської комісії ТЕБ та НС з метою залучення спеціалістів для оцінки технічного стану будівлі та проведення попереджувальних заходів щодо недопущення подальшого руйнування будівлі.