У школах Коломиї навчання призупинять лише на один день, 14 листопада

У школах Коломиї навчання не буде лише завтра, 14 листопада.

Про це у соцмережі повідомляє Управління освіти Коломийської міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

“Шановні учні, педагоги та батьки! 13 листопада відбулося позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було прийняте рішення призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах міста Коломиї на 1 день (14 листопада). Дякую керівникам, заступникам, класним керівникам за оперативну та якісну організацію роботи”.

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