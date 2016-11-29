У школах Чернівців оголосили карантин

Школи Чернівців відправили до кінця тижня на вимушені канікули.

Вчора розпорядження про введення карантину підписав міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише БукІнфо

“За нашими даними в 11 закладах перевищено епідеміологічний поріг, але дані не підтверджуються поки що міським управлінням охорони здоров’я. Тобто багато дітей в школах немає, в той же час дуже мало звернень власне до поліклінік. Але не довіряти інформації освітян у нас немає підстав, тому щоб розірвати цей ланцюжок захворюваності, оголошуємо перерву в навчанні до наступного понеділка“, – заявив Олексій Каспрук.

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За словами керівника міського управління освіти Сергія Мартинюка, в понеділок, 28 листопада, відсутніми на заняттях були майже 16% учнів. Однак масових звернень до лікувальних закладів наразі не спостерігається.

Головний санітарний лікар області Наталія Гопко підтвердила підвищення захворюваності населення на гострі респіраторно-вірусні інфекції.

Карантин запроваджено в школах до п’ятниці, 2 грудня. З наступного понеділка, якщо ситуація із захворюваністю стабілізується, учні повернуться за парти.