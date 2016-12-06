У середмісті Івано-Франківська замінували школу

Сьогодні, 6 грудня, в Івано-Франківську невідомі замінували загальноосвітню школу №4.

Про це Фіртці повідомила речник Національної поліції в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.

За словами Мирослави Белдик, спершу повідомлення від невідомого отримали надзвичайники області, які й зателефонували правоохоронцям. На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці та кінологічна служба, для пошуку вибухівки.

Наразі евакуйовано учнів школи та проводяться слідчі дії.

“На даний момент підозрілих предметів чи предметів вибухівки не знайдено”, – зауважила М. Белдик.

Як писала Фіртка, 27 серпня невідомі повідомили про замінування ЗОШ №13 на вулиці Галицькій, 65 в Івано-Франківську.