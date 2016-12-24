У середмісті Франківська чоловіка вдарили ножем

23 грудня ввечері перехожі повідомили у поліцію, що в центрі Івано-Франківська, біля одного із магазинів, два чоловіки конфліктували між собою.

Виїздом працівників слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що 23 грудня близько 19:30 год. на одній із вулиць міста Івано-Франківська між двома жителями області, виник словесний конфлікт в ході якого 31-річний житель Тлумача, перебуваючи в нетверезому стані наніс 25-річному жителю одного із сіл Коломийського району проникаюче ножове поранення передньої черевної стінки з ушкодженням в область черевної порожнини та грудної клітки, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Після чого, небайдужі перехожі, побачивши бійку, викликали правоохоронців та”швидку”.

Внаслідок ножового поранення потерпілого доставлено до лікувального закладу. Загрози його життю немає. Свою причетність до злочину чоловік не заперечував. Крім того, правоохоронці встановили, що підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), за яке санкцією статті визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання про оголошення підозри і обрання міри запобіжного заходу. Проводиться слідство.