У садках та школах Коломиї знову оголосили карантин

У коломийських садках та школах оголосили карантин.

Про це у Фейсбук повідомив головний освітянин міста Любомир Бордун, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Увага! Відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій прийнято рішення призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, школах естетичного виховання, навчальних закладах міста I-II рівня акредитації з 27.12.2016р. по 30.12.2016р.!, – йдеться у повідомленні.

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