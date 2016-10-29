У родини Гончаруків два будинки, п’ять квартир і чотири земельні ділянки

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук заповнив свою електронну декларацію, згідно з якою у нього 4 земельні ділянки площею 2,3 тис. кв. м в регіоні, два будинки в Яремче, квартири у Львові та Івано-Франківську.

Згідно з даними декларації, один будинок у Яремче має площу 215 кв. м, другий – 109 кв. м, квартира в Івано-Франківську – 143 кв. м, у Львові – 42 кв. м, пише Інтерфакс.

У його дружини є 867 кв. м. землі в області та 3 квартири в Івано-Франківську загальною площею 345 кв. м.

Керівник Івано-Франківської області задекларував також три годинники: Hublot, Breitling, Marinella, три плазмових телевізори Samsung, а його дружина вказала ювелірні вироби і норкові шуби.

У дружини Олега Гончарука задекларовані три транспортних засоби: Mitsubishi Lancer (2006 р. в.), Daewoo Lanos (2004 р. в.) і Audi Q5 (2015 р. в.).

Крім того, у дружини чиновника є корпоративні права на ТОВ “Торговий дім 2000”, вона являться кінцевим бенефіціарним власником цього ж підприємства.

Гончарук задекларував зарплату в 2015 році в обсязі трохи більше 100 тис. грн. Від відчуження майна 850 тис. грн. Майже 250 тис. грн він отримав від відчуження рухомого майна.

Готівкою у нього значаться, згідно з декларацією, 23 тис. доларів і 65 тис. грн.