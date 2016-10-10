У Пруті знайшли тіло 58-річної жінки

У неділю, 9 жовтня, о 11.34 год. у с. Вовчківцях Снятинського р-ну на вул. Надпрутній у річці Прут виявлено тіло місцевої мешканки, 1958 р. н.

Працівники пожежно-рятувальної служби ДПРЧ-15 м. Снятина за допомогою рятувальної мотузки витягли тіло загиблої на берег та передали працівникам поліції, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Причину смерті наразі встановлюють.

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