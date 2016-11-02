У приміщенні вільної боротьби розпочали ремонт – вихованці займатимуться на сцені “Локомотиву”. ВІДЕО

У ратуші представники влади зустрілися з тренерами трьох ДЮСШ. Питання, яке обговорювали на зустрічі, стосувалося ремонту приміщення вільної боротьби по бул. Лесі України, 43. А точніше – тренери вільної боротьби вимагають у міської ради видати наказ, в якому б ішлося – де і до котрого числа на час ремонту мають займатися їхні вихованці.

“Ми просили б тільки одне – щоб нас забезпечили спортзалом і видали відповідний наказ, – каже тренер з вільної боротьби Андрій Хмуляк. – Якщо дитина травмується, хто за неї нестиме відповідальність?”.

За день до зустрічі з таким проханням до влади звернулися й батьки дітей, котрі займаються вільною боротьбою. Окрім міського голови, вони написали лист-звернення Президенту, прем’єр-міністру та голові ОДА.

Батьки вимагають у міської ради надати наказ, згідно якого відділення вільної боротьби переводиться в інше приміщення, в якому вказали б адресу тимчасового перебування дітей і тренерів.

Згідно з рішенням ратуші вихованці вільної боротьби на час ремонту, який за словами секретаря міськради Любомира Жупанського буде тривати два місяці, мають займатися на сцені ФСК “Локомотив”.

Тренери – Олександр Єжов та Андрій Хмуляк – жаліються: вони б давно переїхали до “Локомотиву”, але влада не видає наказ. Одна з причин, як вважають, якщо там травмується дитина, то треба буде нести відповідальність. А влада за травмування відповідати не буде, все на плечах тренерів.

“Якщо буде якась травма на сцені, то відповідатиму я, а не Любомир Жупанський чи Володимир Колесник”, – каже тренер Олександр Єжов.

“Ні міський голова, ні його заступник чи начальник відділу такий наказ писати не будуть, бо той хто напише наказ, то відповідатиме за безпеку і травматизм дитини”, – вважає тренер з гандболу Василь Скуповський.

Як наприкінці зустрічі пообіцяв начальник відділу молоді і спорту Володимир Колесник, найближчим часом наказ буде виданий.

Щодо питання, чому ремонт приміщення вільної боротьби не ремонтували раніше, то, як коментує заступник міського голови Володимир Бойцан, першочергове завдання влітку — підготувати як слід до 1 вересня загальноосвітні школи. І навряд чи хто-небудь заперечить, що осінньо-зимовий період не надається для внутрішніх ремонтів.

Володимир Бойцан повідомив, що на ремонт приміщення є бюджетні призначення, тому його мають завершити вчасно і діти зможуть знову займатися у своєму залі на бул. Лесі Українки, 43.