У прикарпатській поліції третина вищого керівного складу не пройшла атестацію

Про результати атестації співробітників Національної поліції України розповіла голова Нацполіції Хатія Деканоідзе.

За словами Хатії Деканоідзе, штат Національної поліції становить 130 тисяч співробітників. Серед них – 118 тисяч поліцейських і 12 тисяч держслужбовців. Фактично ж у відомстві працює 109,6 тисяч осіб, з яких поліцейськими є понад 99,1 тисяч осіб, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає “Дзеркало Коломиї“.

Загалом, атестацію пройшли більш як 68 тисяч співробітників Нацполіції. За її результатами звільнено зі служби понад 5,2 тисячі поліцейських. Серед керівництва вищої ланки в середньому не пройшли атестацію 26%, середньої ланки – 14%. В Івано-Франківській області цей показник для керівної ланки – 30%, для середньої – 12%. Підвищити в посаді рекомендували 104 прикарпатських поліцейських, понизити – 87.

Загалом по Україні комісії рекомендували підвищити в посаді майже 4,5 тисячі поліцейських. Понизити рекомендовано близько 4,8 тисяч працівників поліції.

“Я дуже сподіваюсь, що конкурси, які ми зараз проводимо, та нові люди, котрі поступово будуть приходити працювати до Нацполіції, будуть впроваджувати не тільки нові підходи, але і чистоту, яка для мене дуже важлива”, – зазначила Хатія Деканоідзе, додавши, що набір нових працівників триває у більшості областей.

Нових кандидатів приймають на службу поліцейські комісії. До їх складу, окрім поліцейських, входять представники місцевих органів влади і громадськості. Така практика передбачена Законом України “Про Національну поліцію” та відомчими нормативними актами і в Україні застосовується вперше.

“Через декілька місяців в Нацполіції кожен третій буде новим співробітником”, – підсумувала голова відомства.