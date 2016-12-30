У прикарпатських школах процвітає насильство?

“Ніде не рипайся”

Це сталося 6 грудня в загальноосвійтній школі села Гута Богородчанського району. Цього дня до Світлани Гавриш прибіг зі школи друг її сина і повідомив, що Ігоря зіштовхнув зі сходів інший хлопчик. Ігор впав, розбив ніс і заливається кров’ю. Жінка кинула все і побігла до дитини.

“Я була в шоковому стані! Там була така велика калюжа крові на сходах і збоку!” – згадує жінка.

Прибиральниця саме взялася мити сходову клітку. У цей час Світлана не змогла докликатися ані директора, ані вчителів. На допомогу прийшла донька медсестри, яка вже шукала, як швидше дістатися до лікаря, оскільки фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) знаходиться у сусідньому селі Пороги, а машина “швидкої” була на виїзді. Самої медсестри цього дня не було на роботі через хворобу.

“Зі шкільного персоналу до нас ніхто не вийшов. Взагалі ніхто!” – обурюється Світлана.

Одна із виховательок дитсадка, який знаходиться на одній території зі школою, погодилась підвезти травмовану дитину із матір’ю до Порогів. На півдорозі зустріли машину “швидкої”, яка і доправила Ігоря до лікаря. У ФАПі йому дали знеболювальне та відправили до Солотвинської районної лікарні. Там зробили рентген і дали направлення до Обласної дитячої клінічної лікарні.

В Івано-Франківську лікарі одразу заявили про цей випадок до поліції. У хлопця діагностували забій м’яких тканин обличчя та струс головного мозку. Окрім цього, він і раніше не чув на одне вухо. Мама побоюється, що через травму можуть виникнути ускладнення.

За словами Світлани Гавриш, у навчальному закладі про Ігоря згадали лише через два дні після інциденту, коли туди зателефонували з поліції, щоб з’ясувати подробиці цього випадку. Тоді до мами почали дзвонити – погрожували та вимагали забрати заяву з поліції.

“Я, плачучи, коли забирала малого зі школи, казала, що я це не лишу. А мені по телефону потім казали, що “аби ти не думала ніде рипатися і ніякі заяви давати, бо це тобі і так нічого не поможе”. Сказали, що такого закону немає, щоб на перерві хтось за дітей відповідав“, – каже Світлана Гавриш.

Наступного дня на неї насварилися у дитсадку, який знаходиться поруч зі школою. Мовляв, перевірки їм не потрібні ані з райвно, ні з поліції. До речі, у жінки п’ятеро дітей, двоє з яких ходять до цієї школи, ще одна – до дитсадка. Після таких розмов Світлана боялася відпускати дітей на навчання.

“Я від школи нічого не хочу. Лише порозуміння. Щоб вони мене почули і щоб там хоч трохи дисципліна була“, – каже Світлана.

У школі засмучені неприємною ситуацією, що склалася, але в один голос і наче завченим текстом стверджують, що Ігор сам впав зі сходів, бо є гіперактивною дитиною.

“Ігор є дуже активною дитиною. Він непосидючий! – зазначає директор школи Володимир Георгей. – Він біг на перерві і послизнувся. Це була особиста необережність Ігоря. Він постійно носить себе по всій школі, його всюди повно“.

Чоловік каже, що створив комісію з цього приводу і повідомив про це усі необхідні інстанції.

“Мені дуже прикро як директорові, що стався нещасний випадок. Я терміново організовував транспорт, щоб довезти його в сусіднє село до фельдшерського пункту“, – розповідає власну версію подій директор.

Замдиректора Наталія Чибрик каже, що ніхто не бачив, що Ігоря хтось штовхнув і ніхто не може цього підтвердити. За її словами, “швидку” взагалі ніхто не викликав, а хлопця до лікаря у сусіднє село повезла вчителька.

“Мама собі щось таке стверджує, а ми надали хлопчику все, що могли, в школі і зразу повезли до поліклініки, – розповідає замдиректора. – Ви розумієте, що це випадок нещасний?! Ніхто не міг його ані передбачити, ані зарадити, бо це хвилинна справа – вибіг, побіг, назад вертався і впав“.

Дирекція Гутівської школи переконує, що батьки Ігоря Гавриша самі не йдуть на контакт.

“Ми би зустрілися. Та всі ми люди і всі ми помагаємо. Ми би склалися, аби їй помогти. Може, то “втреться” трошки. Але вона не хоче з нами спілкуватися, – стверджує Володимир Георгей. – Я хочу примирення!”