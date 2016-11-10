У пожежі на Коломийщині травмувався чоловік

Вчора, 9 листопада до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Печеніжині.
До місця виклику негайно виїхали рятувальники місцевої пожежної команди селища Печеніжин та Державної пожежно-рятувальної частни №7 міста Коломиї. По прибуттю вогнеборці встановили, що загорання виникло в житловому будинку.
На пожежі травмувався 74-річний власник помешкання, котрий намагався самотужки погасити вогонь. Чоловіка з діагнозом “термічні опіки обох китиць рук та обличчя 1-2 ступеня” госпіталізовано в травматологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні.
Вогнеборці пожежу ліквідували. Вогнем знищено частково крівлю будівлі, коридор та речі домашнього вжитку на площі 30 м.кв.
Орієнтовна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем з боку власника будинку.
До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.