У посольстві України в Чехії не знають, де мають перепоховати письменника Олександра Олеся

Дипломатами Посольства України в Чеській Республіці спільно з представниками української громади м. Прага 3 січня було вжито заходів з метою переміщення до депозитарію Ольшанського кладовища Праги останків українського письменника, поета та драматурга Олександра Олеся у зв’язку з їх вимушеною ексгумацією .

Про це йдеться у офіційному коментарі Посольства України в Чеській Республіці, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

У коментарі зазначається, що на місці, де була могила Олександра Олеся, 3 січня був захоронений Володимир Михайлишин, виходець з України, видатний вчений-хімік, який донедавна доглядав поховання Олександра Олеся та його дружини, оплачував його утримання. Після смерті Михайлишина його син, як законний спадкоємець, прийняв рішення про захоронення батька у згаданому місці.

”Дипломати Посольства України в ЧР намагалися встановити контакт з сином померлого, аби переконати його відмінити прийняте ним рішення. На жаль, контактувати з представниками Посольства він категорично відмовився”, – йдеться у коментарі.

Зазначаються, що посольство України в Чеській Республіці спільно з українською дипустановою в Канаді у контакті з нащадками письменника, котрі проживають нині в Канаді, опрацьовують питання щодо визначення місця остаточного належного перезахоронення останків Олександра Олеся та його дружини.

Влада Тернополя готова перевезти і перепоховати Олександра Олеся.