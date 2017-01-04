У помешканні 23-річного мешканця Коломиї поліція знайшла наркотики

Під час обшуку в ході раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину в 23-річного мешканця Коломиї.

Зокрема у домогосподарстві фігуранта правоохоронці виявили пластикову пляшку із нагаром на горловині темно-коричневого кольору та фольговим наконечником із нагаром темно-коричневого кольору, зовні схожого на екстракт канабісу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за вчинення крадіжки з проникненням у житло 32-річним жителем Косівщини при обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили суху подрібнену рослинну речовину, зовні схожу на наркотичну.

Вище перелічені речовини вилучені та передані для проведення експертизи.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.