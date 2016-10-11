У Польщі створили “сонячну” велодоріжку, яка світиться у темряві. ФОТО

У Польщі створили “сонячну” велодоріжку, яка світиться у темряві. ФОТО

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Нова доріжка світиться в темряві завдяки штучному люминофору і необхідна для безпеки велосипедистів.

У польському місті Лидзбарк-Варминьски проклали велодоріжку, покриту синтетичним люмінофором. Вдень доріжка збирає сонячне світло, а по ночах випускає блакитне світіння, пише inhabitat.com.

Голова місцевого підрозділу інституту матеріалознавства TPA Ігор Рутмар розповідає, що матеріал, з якого зроблена доріжка, може випромінювати світло протягом приблизно 10 годин. Кожен день велодоріжка збирає енергію, яка дозволяє їй світитися в нічний час.

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Представник польських шляховиків Вальдемар Кроликовскі зазначає, що нова доріжка призначена для підвищення безпеки пішоходів та велосипедистів у нічний час.

Люмінофори, з яких створили доріжку, можуть випромінювати різні кольори, і дизайнери вибрали синій колір, щоб найкращим чином вписатися в навколишній ландшафт. Вони також досліджували стійкість матеріалів і вибрали ті з них, які дозволяють витримати навантаження від велосипеда.

Стверджується, що 30-60 хвилин “підзарядки” на Сонці достатньо як мінімум для восьми годин світіння в темний час доби. Такі властивості матеріал зможе зберігати до 20 років. Тим не менш, доріжка ще проходить випробування, оскільки її стійкість до пошкоджень ще точно не визначена.

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