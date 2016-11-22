У Польщі створили онлайн-портал для пошуку працівників з України

У Польщі створили спеціальний портал для полегшення контакту між місцевими роботодавцями та українцями, які хочуть приїхати працювати до Польщі.

Про це повідомляє zahid.net з посиланням на “Польське радіо”.

“Це, з одного боку, дуже корисний інструмент для роботодавця в пошуку працівника, а з іншого – можливість потенційному працівнику представити свої вміння роботодавцю“, – зазначив директор порталу Даніель Дзева.

Портал називається “Praca dla Ukrainy” (“Робота для України”) і має вже близько 1 тис. профілів.

“Це новий інструмент в Інтернеті, який дозволить польському роботодавцеві знайти українських працівників. Ми знаємо, що вони є, тільки не знаємо де. Знають про це і агентства з працевлаштування – в їх базах даних є різні працівники, різних професій, з різним досвідом, але їм за послугу потрібно заплатити багато грошей, приблизно 2-3 тис. злотих (454-682 євро) за працівника. Тому ми створили інструмент, такий професійний “Фейсбук” для громадян України, щоб вони могли проявити себе, показати, що вміють робити“, – розповів Дзева.

Він також зазначив, що працівники з України “можуть не тільки прибирати або будувати, як зазвичай вважають”.

“Це люди з юридичною освітою. Частина з них живе в Україні, частина – в Польщі. Є також велика база даних студентів, молодих людей, які пов’язують своє майбутнє з Польщею, які хочуть тут працювати, розвиватися і залишитися“, – додав Дзева.

Нагадаємо, раніше у Польщі створили профспілку захисту прав українських працівників.

За оцінками Загальнопольського порозуміння профспілок (OPZZ), у Польщі працює близько 700 тис. українців.

До слова, за минулий рік українці заробили у Польщі понад 8,4 млрд злотих або 54,6 млрд грн за курсом 2015 року.

Читайте також: 20-річний юнак із ДЦП доїхав велосипедом зі Львова до Лісабона.