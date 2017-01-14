У Польщі розробили безкоштовний мобільний додаток для іноземців

“Перші кроки в Польщі” – так називається безкоштовний мобільний додаток, розроблений неурядовою католицькою благодійною організацією “Карітас Польща” при співпраці з Управлінням у справах іноземців.

Програма має допомогти іммігрантам і біженцям якомога швидше пристосуватися до польської дійсності, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Польське Радіо.

Творці програми “Перші кроки в Польщі” сподіваються, що додаток спростить життя тим, хто приїжджає з-за кордону. Їхні проблеми нерідко пов’язані з відсутністю інформації щодо того чи іншого питання.

“Завантажуючи цей додаток, іноземці зможуть отримати інформацію про те, як легалізувати своє перебування, як виглядає ринок праці в нашій країні, яку соціальну підтримку вони можуть отримати і на яку медичну допомогу можуть очікувати“, – каже Марта Валясік-Салек з “Карітас Польща”.

Додаток “Перші кроки в Польщі” (Pierwsze kroki w Polsce) доступний чотирма мовами – арабською, англійською, російською і польською.

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