У поліції розповіли подробиці суїциду неповнолітньої прикарпатки

Сьогодні, 11 січня, в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області повідомили подробиці резонансної справи щодо 17-ї дівчини, яка покінчила життя самогубством через власного батька.

“18 серпня у поліцію з заявою звернулася жителька Івано-Франківська про те, що її донька зникла з дому. У чергову частину поступило повідомлення, що в сквері на розі Шота Руставелі виявлено повішеною неповнолітню жительку міста 1999 року“, – розповів т.в.о. заступника начальника – начальника СУ ГУНП в області Ігор Максимів, пише Галицький кореспондент.

Дві передсмертні записки дали зрозуміти, що дівчина звинувачувала власного батька у тому, що він примушував її до статевих зносин.

“Із 2012 до 2016 року застосовуючи фізичне і психологічне насильство батько примушував доньку до зносин. Чоловікові винесено підозру за двома статтями Кримінального кодексу і обрано запобіжний захід. Призначено ряд експертиз, в тому числі мікроклімат в сім’ї, психологічний стан чоловіка“, – зауважує слідчий.

Впродовж доби проводилися розшукові заходи, опитано друзів дівчинки, ровесників.

“Подруги дівчинки сказали, що у дитини були дивні відносини з батьком, дівчинка часто пропускала заняття. Вона проживала в багатодітній сім’ї, батько пояснював пропуски тим, що вона сиділа з молодшими братами та сестрами – в сім’ї шестеро дітей. Внаслідок огляду стало зрозуміло, що батьки не належним чином ставилися до виховання дітей”, – повідомила начальник сектору ювенальної превенції УПД ГУНП в області Алла Бойчук.

Друзі характеризували дівчинку позитивно, шкільні психологи не зауважили схильність до суїциду. Друзів дівчинка мала дуже мало, які проживали далеко від Івано-Франківська, спілкувалася з ними через соцмережі, розповідають в поліції.

Дві подруги згадали про те, що дівчинка намагалася щось розповісти, але її не зрозуміли. Мама дівчинки все заперечувала, як і бабуся та тітка. Батько чинив на доньку психологічний тиск, наголошував на її неврівноваженості. Із записок стало зрозумілим, що тітка знала про ситуацію. А також дівчинка розповідала, що дитинства у неї не було, коли ровесниці бавилися ляльками, вона змушена була задовільняти свого батька.