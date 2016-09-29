У Перу за чаклунство живцем спалили 73-річну жінку

У Перу представники одного з корінних племен в лісах Амазонки звинуватили жінку у чаклунстві та спалили її живцем на багатті.

Про це повідомляє прокуратура країни, пише Громадське з посиланням на ABCNews.

Прокурор Уго Маурісіо сказав, що члени однієї з місцевих громад засудили 73-річну Розу Вільяр до смерті за звинуваченнями, що вона робила людей хворими на чаклунство.

Спалювання відбулося 20 вересня, але в такій глушині, що ця інформація стало відома відносно нещодавно.

Маурісіо також повідомив, що один зі свідків зняв екзекуцію на стільниковий телефон. На відео можна побачити, як жінку прив’язали до купи дров, облили бензином та підпалили.

Тіло палили протягом трьох днів, аби позбутися слідів. Проте представникам влади – прокурору і 20 поліцейським – вдалося знайти кістки жертви, а також зібрати інші докази на місці події.