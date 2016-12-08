У Печеніжинській ОТГ відкрили ЦНАП, який надає громадянам понад 40 послуг. ВІДЕО

У День місцевого самоврядування у Печеніжині відкрили Центр надання адміністративних послуг. Відтепер мешканці об’єднаної територіальної громади можуть на місці отримати понад 40 різноманітних послуг. Згодом у центрі можна буде вирішити й паспортні питання.

Як розповідає голова Печеніжинської громади Ігор Довірак відкриття центру надання адмінпослуг дасть змогу вирішити дві задачі одночасно: оперативніше реагувати на звернення людей та викорінити будь-яку корупційну складову у спілкуванні влади та громадян.

Всі роботи по облаштуванню ЦНАПу профінансовано із державного бюджету в рамках допомоги новоствореним об’єднаним громадам, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Позитивом Центру надання адмінпослуг – каже Ігор Довірак – є не лише зручність для людей, але і ефективність для бюджету громади. Туди вже надходять кошти отримані від роботи центру, тобто від надання послуг мешканцям громади.

Руслан Панасюк, керівник офісу реформ у Івано-Франківській області, вважає появу центру великим кроком для розвитку та зміцнення місцевого самоврядування.

За цей рік центр адмінпослуг у Печеніжині надав вже 2700 послуг. Найчастіше громадяни звертаються із земельними питаннями та питаннями щодо реєстрації місця проживання – розповідає керівник ЦНАПу Іванна Филипів, а загалом – тут можна отримати більш ніж 40 адмінпослуг, а в майбутньому їхня кількість буде збільшуватися.

Раніше для вирішення усі цих питань мешканцям сіл Печеніжинської громади потрібно було їхати до Коломиї. Тепер це можна буде зробити на місці, а це значно полегшить життя людей.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, через тиждень три територіальні громади на Коломийщині обиратимуть місцеву владу.

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