У нічному клубі на Прикарпатті побилися компанії поліцейських та депутата міськради

У ніч на вівторок, 27 грудня, у нічному клубі “Ельдорадо” в Івано-Франківську виник конфлікт між поліцейськими, котрі там відпочивали, та компанією, в якій був депутат міської ради Віталій Мерінов.

“Галці” вдалося отримати кілька версій подій.

Депутат міської ради від “УКРОПу” Віталій Мерінов розповів виданню, що конфлікт мав місце спочатку в середині клубу. За його словами, між його друзями виник інцидент з компанією ймовірно нетверезих молодиків. Останні ніби то довший час шукали причини до суперечки. Вияснення стосунків перенеслося на вулицю. Після невеликої штовханини, в якій, як стверджує Мерінов, участі не брав, один з молодиків написав заяву у поліцію. Сам депутат каже, що намагався залагодити конфлікт, але представники ”п’яної компанії” постійно наголошували, що “посадять” опонентів.

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У прес-службі Управління патрульної поліції наразі кажуть небагато. Факт бійки дійсно мав місце, у потерпілого, який є патрульним поліцейським – травма голови, перелом щелепи чи лицевої кістки. Наголосили, що учасники бійки не були на роботі. А всі обставини інциденту вивчатиме слідство.

Редакції від джерел у правоохоронних органах стало відомо, що за фактом заподіяння тілесних ушкоджень відкрите кримінальне провадження. А постраждалий точно вказав, що фігурантом бійки був депутат міської ради від “УКРОПу” Віталій Мерінов.

Наразі Галка чекає офіційної інформації про цей інцидент від прес-служби Головного управління Нацполіції в області.