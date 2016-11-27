У нічному клубі Львова сталася пожежа, постраждало 22 осіб. ФОТО+ВІДЕО

У Львові близько 2-ї ночі в будівлі розважального центру виникла пожежа.

27 листопада о 01:51 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в розважальному центрі “МІ100” у м. Львові, по вул. Науковій, 7, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львові.

Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на площі 50 кв. м. Оцінивши ситуацію, що виникла, було прийнято рішення про проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру. Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб.

Ще 8 людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці ДСНС винесли їх із небезпечного середовища на свіже повітря та передали медикам.

О 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано. Вогнем знищено меблі, устаткування, обладнання та оздоблення приміщення на площі 50 кв.м, пошкоджено устаткування, обладнання та оздоблення приміщення на площі 250 кв. м.

Складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загорання. Вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання.

Окрім цього, серед відпочиваючих розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.

Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб з опіками та отруєнням продуктами горіння, з них 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані.

До ліквідації пожежі залучили 57 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

Пожежу у нічному клубі могла спровокувати використовувана під час шоу піротехніка.

Відео: youtube/Rumbam Bar