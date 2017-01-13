У ніч на старий Новий рік у Коломиї традиційно організовували Маланчині вечори. ФОТО

У ніч на старий Новий рік у Коломиї традиційно організовували Маланчині вечори....

На старий Новий рік українці Галичини від кінця ХІХ ст. і до 1939 р. організовували міські балі.

Такий баль називали “Маланчин вечір”. До Першої світової війни в місті його уладжували “Літературно-драматичне товариство” і товариство “Родина”. Вони готували запрошення, визначали цінову політику, замовляли музику, пише Дзеркало Коломиї.

Переважно це відбувалося в Українському Народному домі (тепер Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського). Під час вечора працював буфет, де можна було замовити напої та перекуску. Присутні танцювали, веселилися, колядували.



У період СРСР ця традиція була перервана та донині збереглася лише в нашій діаспорі. Дотепер влаштовують масові “Маланчині вечори” в США, Канаді, Великій Британії, Польщі та ін. країнах розселення українців. На жаль, в пострадянській Україні ця традиція відроджується кволо…

У 2009 р. чоловічий Клуб Коломийців відродив “Маланчин вечір” і відтоді у ніч з 13-го на 14-те січня цей клуб уладив у Коломиї 5 таких балів.

На “Маланчин вечір” члени клубу приходили зі своїми дружинами чи дівчатами, з доньками, запрошували своїх приятелів. Вели їх конферансьє, грали відомі ансамблі й гурти, організовували конкурси, зодягали маски, колядували, щедрувала справжня сільська “Миланка”, був щедрий стіл. Учасники сходилися у визначених строях: чоловіки – в смокінгах і метеликах, жінки – у бальових чи вечірніх сукнях.

На жаль, через воєнні події в Україні, “Маланчині вечори” в Коломиї від 2014 р. не уладжують.