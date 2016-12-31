У ніч на 1 січня українці зможуть побачити комету

У новорічну ніч жителі східної півкулі, зокрема українці, зможуть побачити комету на небі поблизу місяця.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Навіть якщо ви не фанат новорічних феєрверків, то матимете іншу причину дивитися в новорічну ніч на небо. У NASA повідомили, що у той час, коли люди зустрічатимуть Новий рік, комета буде поблизу місяця і буде видна тим, хто дивиться на захід”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що побачити комету неозброєним оком буде неможливо.

Комета названа на честь астрономів, які її виявили, у 1948 році і має назву 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.