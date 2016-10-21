У небі Прикарпаття літають відремонтовані винищувачі з Криму. ФОТО

В Івано-Франківській бригаді тактичної авіації за планом навчань у повітря підняли бойові літаки зі складу авіаційної ескадрильї.

Польоти проводять, зокрема, й з метою підвищення класної кваліфікації молодших офіцерів, які щойно випустились з військового вишу.

“Серед літаків, що приймають участь у вишколі – МіГ-29 з Бельбеку, що були пошкоджені окупантами та після відновлення вітчизняними заводами, знову стали на крило, – повідомляє у соцмережі “Повітряне командування “Захід“. – Серед бойових візерунків, що створюють в небі Прикарпаття наші винищувачі, з’являються й кримські мотиви”.

Бельбек – міжнародний аеропорт, який обслуговує місто Севастополь та інші міста Криму.