У небі над Коломиєю тривають навчальні збори пілотів-курсантів

Другий місяць у Коломиї тривають збори курсантів льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

“Досі такі збори не проводили взагалі, – каже заступник командира авіаційної ескадрильї Андрій Творковський. – Тепер студентів вирішили тренувати, і в Коломиї зокрема”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на газету “Експрес”

Студенти прибули на збори зі своїми літаками. За словами командира авіаційної комендатури Миколи Мошенського, Коломия має всі можливості для навчання пілотів.

Курсанти повинні відлітати певну кількість годин. Після цього на початку жовтня вони повернуться до свого навчального закладу.