У Надвірній розпочалося “Тепле Різдво”. ФОТО

Своєрідну мистецьку атмосферу фестивалю “Тепле Різдво” підхопили студенти Надвірнянського коледжу НТУ, які вдало поєднали в єдине ціле вже народні і національні-патріотичні пісні, колядки і запальні гуцульські танці.

Щире і мелодійне виконання змусило танцювати як малят, так і старше покоління. Деякі з пісенних творів юні артисти присвятили воякам АТО, йдеться на сторінці “Теплого Різдва” у соцмережі, інформують ”Вікна”.

Прекрасною ноткою фестивалю “Тепле Різдво” стала коломийка у виконанні ансамблю танцю “Водограй” на фоні новорічної красуні. Потішила комедійна сценка-діалог нардепа і карпатської віщунки та мелодійні колядки. Концертну програму, яка відбувалася під супровід вокально-інструментального ансамблю, підготували Іванна Микитин, Орест Мацків, Наталія Сенів, Руслан Сенів, Світлана Павлишин, Вікторія Куцах, Ростислав Нагорний і численне обдароване студентство.

Від імені організаторів щиру вдячність за такий виступ висловили Наталія Байдак і Олег Ружило, які промовили, що сьогодні людські серця наповнила радість і щастя в передчутті яскравих Різдвяних фестин. Найголовнішим став посил пісні “Нам потрібне мирне небо” і тоді ми побудуємо свою Україну, сильну духовно та економічно.

Фестиваль “Тепле Різдво” чекає на вас, щоб засвідчити незламність і могутність української нації