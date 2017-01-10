У МЗС України очікують безвізовий режим до літа 2017 року

Безвізовий режим між Україною і Євросоюзом набуде чинності після президентських виборів у Франції навесні 2017 року.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в інтерв’ю Європейської правді, передає “Слово і Діло”.

“Наш таймлайн, по якому ми зараз рухаємося до безвізового режиму (принаймні, як я його бачу), говорить про те, що остаточне рішення про безвизе буде прийнято до виборів у Франції. Але воно вступить в силу, швидше за все, не раніше цих виборів”, – зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, другий – 7 травня.

Раніше в Адміністрації президента України висловили сподівання, що Франція не буде затягувати питання надання безвізового режиму для України.