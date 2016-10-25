У Музеї писанки відкриють виставку світлин французького митця

Колишній моряк протягом останніх п’ятнадцяти років активно подорожує Карпатами, де особливу його увагу привертають українські дерев’яні церкви, гармонійно поєднані з гірськими краєвидами, пише Дзеркало Коломиї.

Жан-П’єр Дюран фотографував давні храми у Словаччині, Польщі, Румунії та Україні, а український письменник Іван Яцканін (Словаччина) зробив описи до них.

Відкриття виставки відбудеться 26 жовтня о 15.00.

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