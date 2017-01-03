У музеї на Прикарпатті вперше виставили історичний фотоапарат Степана Бандери. ВІДЕО

Степану Бандері виповнилося 108 років з дня народження.

Найбільші урочистості тривають у його рідному селі Старий Угринів на Прикарпатті. Люди традиційно зібралися на подвір’ї його батьківської хати – біля історико-меморіального музею. Там уперше виставили унікальний експонат – особистий фотоапарат провідника ОУН та десяток оригінальних світлин, які музею передав його онук, також Степан Бандера, що нині живе в Канаді.

Фотоапарат Степана Бандери – один з найцінніших експонатів, кажуть у музеї у Старому Угринові. Однак у постійну експозицію його не виставлятимуть, ховають у фондах, щоб він не пропав. Цей фотоапарат досі у робочому стані, йдеться у сюжеті ТСН.

Німецький фотоапарат “Zeiss Ikon” Степан Бандера придбав 1953 року. Покупка була не з дешевих, кажуть музейники. Тоді це була камера з хорошими технічними якостями. Однак радше для фотографів-любителів.

“Він мало того що фотографував, він мав свою фотолабораторію, він особисто проявляв ті плівки, особисто робив фотографії”, – розповідає Степан Лесів, завідувач історико-меморіального музею Степана Бандери.

Однак більшу частину свого життя Бандера від камери ховався. Через свою діяльність, як провідник українських націоналістів, він кілька разів сидів спочатку у польських, потім у німецьких тюрмах.

А вийшовши у 44-му з концтабору, пішов у підпілля від радянських спецслужб. Тож за 27 із 40 років свого життя, кажуть історики, Степан Бандера не зробив жодної власної фотографії, крім тих, що вклеював у документи.

“Це було зв’язане із конспірацією, Бандера неодноразово змінював місце проживання. Навіть перебуваючи у Німеччині, для того, щоб замести сліди, використовував декілька прізвищ, імен”, – розповідає історик Ярослав Коретчук.

Чималий сімейний архів Бандери, яким зараз пишаються історики, почав формуватися тоді, коли провідник ОУН вийшов з підпілля і з сім’єю остаточно оселився у Мюнхені та купив собі фотоапарат.

Судячи зі світлин, Бандери любили активний відпочинок на природі.

Історичний фотоапарат, завдяки якому привідкрилося приватне життя Степана Бандери, музейники обіцяють показувати відвідувачам двічі на рік – 1 січня, на день народження провідника ОУН, та 14-15 жовтня – до роковин його загибелі.

14 серпня в Івано-Франківському Музеї визвольної боротьби ім. С. Бандери відбулась урочиста передача особистого фотоапарата головного націоналіста та провідника ОУН в Історико-меморіальний музей Степана Бандери в Старому Угринові.