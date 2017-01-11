У музеї Гуцульщини лунатиме справжня гуцульська коляда

У Різдвяні свята гори здригаються від колядницьких партій. Таке в Європі тепер можна побачити лише на Гуцульщині, та й то не на всій.

А сьогодні справжні гуцульські колядники-чоловіки з Криворівні о 16-ій годині в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського будуть стояти у своїх святкових уберях, з трембітами, рогами й скрипками та заколядують для міської публіки, повідомляє Дзеркало Коломиї.

На чолі цієї партії буде береза, а всю гірську делегацію очолює славний криворівський парох – о. Іван Рибарук.

Таке варто побачити…