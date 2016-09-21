“У МРЕО віддала 300 баксів за права, то ще їх возити буду”, – порушниця погрожувала поліцейським “кришею”. ВІДЕО

“У МРЕО віддала 300 баксів за права, то ще їх возити буду”,...

Справжній блокбастер у Любомлі на Волині зафільмували під час зупинки поліцейськими порушниці правил дорожнього руху. Жінка, яка, за її словами, купила водійські права, не збирається їх возити із собою, погрожує поліції “кришею”. До того ж обіцяє “виписати прочуханки” матерям правоохоронців.

Не так давно група швидкого реагування Любомльського відділу поліції патрулювала територію із журналістами “Кордону”.

«Якби там не було, а позитивні зміни в роботі поліції таки є. А от пересічним громадянам не завадило б навчитись відповідати за скоєне. Одним із прикладів є випадок в Любомлі», – йдеться у повідомленні.

Жінка, яка порушила правила дорожнього руху, відмовилася показати поліцейському посвідчення водія. Більше того, вона нецензурно звернулася до патрульних та стверджувала, що не збирається возити із собою куплені документи.

“У МРЕО віддала 300 баксів за права, то ще їх возити буду?!” – кричала вона, навіть не задумуючись про озвучення своїх дій, які можна кваліфікувати як корупцію.

Також правопорушниця назвала ряд імен посадовців, які мали б “порішати” їй всі проблеми.

На підмогу жінці прибув не менш агресивний чоловік. У результаті замість попередження чи одного адмінпротоколу – винесено три постанови про адмінправопорушення.