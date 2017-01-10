У мережі з’явився фільм “Різдвяний вертеп”, створений з ініціативи Коломийської єпархії УПЦ КП. ВІДЕО

У мережі з’явився фільм “Різдвяний вертеп”, створений з ініціативи Коломийської єпархії УПЦ...

Фільм “Різдвяний вертеп” переносить нас в атмосферу Євангельської події приходу в світ Спасителя.

Презентація фільму відбулася 12 січня 2014 року в Коломийському міському палаці культури “Народний Дім”. Після прем’єри на великому екрані телеглядачі мали змогу переглянути фільм на каналі “НТК”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийської єпархії УПЦ КП.

Ідейним натхненником, автором сценарію, головним постановником та режисером фільму був Керуючий Коломийською Єпархією, Преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан.

Особливістю фільму є те, що головні ролі в ньому виконали діти – учні Катехитичної Школи “Діти Божі”, яка діє при Кафедральному Соборі Преображення Господнього міста Коломиї, а час на його зйомки зайняв чотири дні.

У створенні фільму взяли участь: викладачі катехитичної школи, працівники МПК “Народний Дім” міста Коломиї, знімальна група Телеканалу “НТК”, спонсори та доброчинці.