У мережі з’явилося відео, як “Нова пошта” дбає про вантажі. ВІДЕО

Мешканець Калуша Микола Гайовий оприлюднив приховану зйомку роботи працівників популярної загальноукраїнської приватної кур’єрської служби “Нова пошта”.

Вантажники відділення, котре скоріш за все розташоване на бульварі Незалежності, не обтяжують себе переносом вантажу зі складу в авто, а кидають його з рук в руки через відстань у кілька метрів. В хід йдуть коробки, пакети та інші вантажі, пише Галка.

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Наприкінці відео є результат такої роботи – один з пакунків після польоту потрапляє не в руки вантажнику, а на підлогу фургону.

У соцмережах люди визнають – дивуватися пошкодженим речам після такої доставки не варто.

