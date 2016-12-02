У мережі з’явилася повна версія фільму “Хор Духовного Єднання” про рекорд, встановлений до 775-річчя Коломиї. ВІДЕО

У мережі з’явилася повна версія фільму “Хор Духовного Єднання” про рекорд, встановлений...

1 грудня в Коломиї відбулася репрезентація документального фільму “Хор Духовного Єднання”.

Це перше публічне представлення 25-хвилинної кінорозповіді про одну із знакових подій відзначення 775-річчя Коломиї – виступ хору-велетня у складі 775-ти хористів, пише Дзеркало Коломиї.

Фільм створений Культурологічним проектом “Коломия – наше місто” і творчою студією “Рrestige” – Юрій Данилюк, Роман Стефак за участі телекомпанії “НТК”.

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Відеографи: Юрій Данилюк, Роман Стефак, Іван Кобилянський, Володимир Касімов, Володимир Томенко; фотограф – Володимир Ямборак; ведучі урочистостей – Ольга Курчій, Артур Філімонов; автор вірша “Хор Духовного Єднання” – Ольга Руданець; упорядники партитур для хору – Світлана Гаргат, Володимир Кенюк, Роман Хімей; озвучення тексту – Артур Філімонов; звукозапис – Юрій Николайчук.

Нагадаємо, 19 серпня 775 хористів до 775-річчя Коломиї одночасно виконали гімн і встановили рекорд України.

Хор-велетень складався із 31 хору. До його складу увійшли представники різних релігійних конфесій – це 273 хористи церковних хорів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, 100 хористів Коломийської Єпархії УПЦ КП, 15 хористів релігійної громади Святого Ігнатія Лойоли у Коломиї Римо-Католицької Церкви, а також 269 хористів з міських світських хорів і 118 з районних.

